Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 124,63€ EUR. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,99 %.
Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|138,00€
|-6,98 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|14.11.2025
|RBC
|125,00€
|-15,74 %
|14.11.2025
|JEFFERIES
|130,00€
|-12,37 %
|14.11.2025
|JPMORGAN
|160,00€
|+7,85 %
|14.11.2025
|UBS
|150,00€
|+1,11 %
|14.11.2025
|BARCLAYS
|133,00€
|-10,35 %
|17.11.2025
|BERENBERG
|161,00€
|+8,53 %
|17.11.2025
