Aktie kaufen oder verkaufen
K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Michael Matthey - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 10,33€ EUR. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,00 %.
Analysten und Kursziele für die K+S Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00€
|-13,87 %
|-
|JEFFERIES
|9,00€
|-22,48 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|12,00€
|+3,36 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|+11,97 %
|11.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|19,00€
|+63,65 %
|11.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|BERENBERG
|9,00€
|-22,48 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|9,00€
|-22,48 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|12,00€
|+3,36 %
|28.11.2025
-0,34 %
+0,95 %
+4,37 %
+4,37 %
+7,88 %
-43,02 %
+50,17 %
-52,38 %
+597,66 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
