SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.

16 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 43,50€ EUR. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,34 %.