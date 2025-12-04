Aktie kaufen oder verkaufen
SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 43,50€ EUR. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,34 %.
Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|42,00€
|+15,23 %
|-
|Analyst
|42,00€
|+15,23 %
|-
|Deutsche Bank
|40,00€
|+9,74 %
|-
|UBS
|39,00€
|+7,00 %
|-
|UBS
|39,00€
|+7,00 %
|-
|UBS
|39,00€
|+7,00 %
|-
|Warburg Research
|58,00€
|+59,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00€
|+9,74 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00€
|+9,74 %
|-
|JEFFERIES
|42,00€
|+15,23 %
|07.11.2025
|UBS
|39,00€
|+7,00 %
|07.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|58,00€
|+59,12 %
|07.11.2025
|UBS
|39,00€
|+7,00 %
|17.11.2025
|UBS
|39,00€
|+7,00 %
|17.11.2025
|JEFFERIES
|42,00€
|+15,23 %
|18.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|58,00€
|+59,12 %
|18.11.2025
+1,21 %
+12,86 %
+31,74 %
+51,07 %
-22,64 %
+134,78 %
+99,24 %
+373,11 %
+50,83 %
