easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 66,94€ EUR. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.094,95 %.