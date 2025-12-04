Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 66,94€ EUR. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.094,95 %.
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|500,00€
|+8.825,38 %
|-
|Bernstein
|560,00€
|+9.896,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00€
|-10,75 %
|-
|JPMORGAN
|5,00€
|-10,75 %
|11.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-10,75 %
|17.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-10,75 %
|24.11.2025
|BARCLAYS
|-
|-
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-10,75 %
|25.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-10,75 %
|25.11.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-10,75 %
|25.11.2025
|BARCLAYS
|6,00€
|+7,10 %
|25.11.2025
|BARCLAYS
|6,00€
|+7,10 %
|25.11.2025
|RBC
|6,00€
|+7,10 %
|25.11.2025
|UBS
|7,00€
|+24,96 %
|25.11.2025
|UBS
|7,00€
|+24,96 %
|25.11.2025
|BARCLAYS
|6,00€
|+7,10 %
|26.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00€
|-10,75 %
|28.11.2025
