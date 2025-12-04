Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Evonik Industries Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 12,27€ EUR. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,35 %.
Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|12,00€
|-6,43 %
|-
|Goldman Sachs
|11,00€
|-14,23 %
|-
|Goldman Sachs
|11,00€
|-14,23 %
|-
|JPMorgan
|14,00€
|+9,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00€
|+1,36 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00€
|+24,76 %
|-
|JEFFERIES
|15,00€
|+16,96 %
|04.11.2025
|UBS
|15,00€
|+16,96 %
|04.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|20,00€
|+55,95 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|20,00€
|+55,95 %
|04.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.11.2025
|JEFFERIES
|12,00€
|-6,43 %
|10.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|11,00€
|-14,23 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|14,00€
|+9,16 %
|28.11.2025
-0,23 %
-3,61 %
-11,66 %
-21,12 %
-27,17 %
-32,24 %
-49,74 %
-58,46 %
-61,37 %
