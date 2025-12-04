Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 42,85€ EUR. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,88 %.