Aktie kaufen oder verkaufen
Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 42,85€ EUR. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,88 %.
Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|40,00€
|+13,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|+19,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00€
|+22,32 %
|-
|JEFFERIES
|41,00€
|+16,63 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|39,00€
|+10,94 %
|04.11.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|+13,78 %
|04.11.2025
|UBS
|40,00€
|+13,78 %
|04.11.2025
|RBC
|45,00€
|+28,00 %
|04.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|67,00€
|+90,58 %
|04.11.2025
|UBS
|38,00€
|+8,09 %
|05.11.2025
|RBC
|45,00€
|+28,00 %
|09.11.2025
|UBS
|37,00€
|+5,25 %
|26.11.2025
|JPMORGAN
|40,00€
|+13,78 %
|27.11.2025
-0,20 %
-9,36 %
-7,00 %
-15,84 %
-0,17 %
-33,88 %
+30,48 %
-55,54 %
-5,70 %
