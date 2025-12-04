Medios Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Medios Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Medios Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Medios Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Medios Aktie beträgt 17,00€ EUR. Die Medios Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,28 %.