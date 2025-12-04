Aktie kaufen oder verkaufen
Medios Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Medios Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Medios Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Medios Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Medios Aktie beträgt 17,00€ EUR. Die Medios Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,28 %.
Analysten und Kursziele für die Medios Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Thilo Kleibauer
|-
|-
|-
|Analyst
|24,00€
|+64,16 %
|-
|Analyst
|24,00€
|+64,16 %
|-
|Warburg Research
|26,00€
|+77,84 %
|-
|BERENBERG
|25,00€
|+71,00 %
|03.11.2025
|BERENBERG
|27,00€
|+84,68 %
|11.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|26,00€
|+77,84 %
|11.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00€
|+23,12 %
|12.11.2025
+1,09 %
+1,38 %
+16,32 %
-2,78 %
+12,23 %
-29,93 %
-60,54 %
+49,28 %
