LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 89,67€ EUR. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,61 %.