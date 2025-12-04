Aktie kaufen oder verkaufen
LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Maja Hitij - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 89,67€ EUR. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +39,61 %.
Analysten und Kursziele für die LEG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|78,00€
|+21,45 %
|-
|BERENBERG
|99,00€
|+54,15 %
|10.11.2025
|BERENBERG
|99,00€
|+54,15 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|92,00€
|+43,25 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|91,00€
|+41,69 %
|12.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|65,00€
|+1,21 %
|13.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|93,00€
|+44,80 %
|20.11.2025
|BERENBERG
|99,00€
|+54,15 %
|26.11.2025
|JPMORGAN
|91,00€
|+41,69 %
|26.11.2025
-0,16 %
-1,07 %
+0,23 %
-6,59 %
-26,36 %
+2,96 %
-43,08 %
-6,18 %
+51,47 %
