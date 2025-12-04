Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 31,55€ EUR. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,64 %.