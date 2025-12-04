Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 31,55€ EUR. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,64 %.
Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Commerzbank
|36,00€
|+6,54 %
|-
|Commerzbank
|37,00€
|+9,50 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|35,00€
|+3,58 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+3,58 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00€
|+9,50 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.11.2025
|RBC
|33,00€
|-2,34 %
|06.11.2025
|RBC
|36,00€
|+6,54 %
|06.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00€
|+3,58 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|33,00€
|-2,34 %
|06.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|30,00€
|-11,22 %
|06.11.2025
+0,86 %
-0,32 %
+7,51 %
+8,40 %
+133,45 %
+339,14 %
+521,59 %
+243,72 %
-62,97 %
