Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Kion Group Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 48,25€ EUR. Die Kion Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -26,31 %.