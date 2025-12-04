Aktie kaufen oder verkaufen
Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vonovia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 32,73€ EUR. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,14 %.
Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|36,00€
|+40,96 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00€
|+17,46 %
|-
|JEFFERIES
|31,00€
|+21,38 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|35,00€
|+37,04 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|36,00€
|+40,96 %
|05.11.2025
|UBS
|37,00€
|+44,87 %
|05.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|39,00€
|+52,70 %
|05.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|39,00€
|+52,70 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|36,00€
|+40,96 %
|26.11.2025
|BERENBERG
|41,00€
|+60,53 %
|27.11.2025
