Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vonovia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 32,73€ EUR. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,14 %.