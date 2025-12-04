Dt. Beteiligungs AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Dt. Beteiligungs AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Dt. Beteiligungs AG Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Dt. Beteiligungs AG Aktie beträgt 25,33€ EUR. Die Dt. Beteiligungs AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,83 %.