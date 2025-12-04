ProSiebenSat.1 Media Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ProSiebenSat.1 Media Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat.1 Media Aktie beträgt 7,17€ EUR. Die ProSiebenSat.1 Media Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,28 %.