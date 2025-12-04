Aktie kaufen oder verkaufen
ProSiebenSat.1 Media Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ProSiebenSat.1 Media Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat.1 Media Aktie beträgt 7,17€ EUR. Die ProSiebenSat.1 Media Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,28 %.
Analysten und Kursziele für die ProSiebenSat.1 Media Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|8,00€
|+67,75 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|+67,75 %
|04.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|+67,75 %
|12.11.2025
|BARCLAYS
|5,00€
|+4,84 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|7,00€
|+46,78 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|7,00€
|+46,78 %
|13.11.2025
+1,59 %
-2,77 %
-8,00 %
-37,07 %
+0,42 %
-44,65 %
-62,46 %
-90,22 %
-43,87 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte