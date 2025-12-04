Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25



4 Analysten empfehlen die Smartbroker Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Smartbroker Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Smartbroker Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Smartbroker Holding Aktie beträgt 3,40€ EUR. Die Smartbroker Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -75,00 %.