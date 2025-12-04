Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vodafone Group Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 7,64€ EUR. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +606,42 %.