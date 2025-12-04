Aktie kaufen oder verkaufen
Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Federico Gambarini - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vodafone Group Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 7,64€ EUR. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +606,42 %.
Analysten und Kursziele für die Vodafone Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|80,00€
|+7.300,56 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00€
|-7,49 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|11.11.2025
|JPMORGAN
|0,00€
|-100,00 %
|11.11.2025
|UBS
|0,00€
|-100,00 %
|11.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00€
|-7,49 %
|12.11.2025
|BARCLAYS
|1,00€
|-7,49 %
|14.11.2025
|UBS
|0,00€
|-100,00 %
|20.11.2025
|BARCLAYS
|1,00€
|-7,49 %
|26.11.2025
|JPMORGAN
|0,00€
|-100,00 %
|28.11.2025
|UBS
|0,00€
|-100,00 %
|31.10.2025
+0,05 %
+1,02 %
+7,52 %
+8,38 %
+28,61 %
+0,21 %
-23,58 %
-64,24 %
-42,86 %
