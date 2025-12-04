Aktie kaufen oder verkaufen
Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 49,67€ EUR. Die Inditex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,41 %.
Analysten und Kursziele für die Inditex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00€
|-10,51 %
|-
|RBC
|49,00€
|-8,65 %
|09.11.2025
|JPMORGAN
|50,00€
|-6,79 %
|19.11.2025
|RBC
|52,00€
|-3,06 %
|23.11.2025
|BARCLAYS
|47,00€
|-12,38 %
|24.11.2025
|UBS
|52,00€
|-3,06 %
|25.11.2025
