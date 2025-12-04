Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 49,67€ EUR. Die Inditex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,41 %.