Aktie kaufen oder verkaufen
Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Bodo Marks - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 32,65€ EUR. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,97 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|36,00€
|+52,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00€
|+39,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00€
|+39,45 %
|-
|BARCLAYS
|28,00€
|+18,32 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|32,00€
|+35,22 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|32,00€
|+35,22 %
|06.11.2025
|BERENBERG
|53,00€
|+123,96 %
|06.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|43,00€
|+81,70 %
|06.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|44,00€
|+85,93 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|31,00€
|+31,00 %
|06.11.2025
|RBC
|40,00€
|+69,03 %
|06.11.2025
|UBS
|42,00€
|+77,48 %
|06.11.2025
|UBS
|43,00€
|+81,70 %
|06.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|52,00€
|+119,73 %
|06.11.2025
|RBC
|36,00€
|+52,12 %
|09.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00€
|+39,45 %
|10.11.2025
|UBS
|42,00€
|+77,48 %
|19.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
+0,08 %
+4,34 %
+1,97 %
-0,50 %
-22,44 %
-25,24 %
-70,43 %
-31,60 %
+2,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte