Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Scout24 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 118,86€ EUR. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,89 %.