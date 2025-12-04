Aktie kaufen oder verkaufen
Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Scout24 SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Scout24 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 118,86€ EUR. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,89 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|125,00€
|+40,81 %
|-
|JPMorgan
|103,00€
|+16,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|132,00€
|+48,69 %
|-
|UBS
|107,00€
|+20,53 %
|03.11.2025
|BARCLAYS
|137,00€
|+54,32 %
|04.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|125,00€
|+40,81 %
|05.11.2025
|JPMORGAN
|103,00€
|+16,02 %
|24.11.2025
-2,87 %
+1,48 %
-11,40 %
-20,58 %
+1,25 %
+69,82 %
+43,47 %
+195,41 %
+188,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte