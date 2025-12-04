Aktie kaufen oder verkaufen
Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Marcus Brandt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 97,71€ EUR. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,29 %.
Analysten und Kursziele für die Hapag-Lloyd Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|124,00€
|+7,50 %
|-
|JPMORGAN
|72,00€
|-37,58 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|72,00€
|-37,58 %
|13.11.2025
|UBS
|100,00€
|-13,31 %
|13.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|124,00€
|+7,50 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|72,00€
|-37,58 %
|14.11.2025
|BERENBERG
|120,00€
|+4,03 %
|24.11.2025
+2,34 %
+3,21 %
-6,02 %
-2,36 %
-27,20 %
-41,62 %
+62,82 %
+473,51 %
+386,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
