Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 294,15€ EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,52 %.