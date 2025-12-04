Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ferrari Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 294,15€ EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,52 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|460,00€
|+35,23 %
|-
|JPMorgan
|394,00€
|+15,83 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00€
|+35,23 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|04.11.2025
|JEFFERIES
|345,00€
|+1,43 %
|04.11.2025
|RBC
|460,00€
|+35,23 %
|04.11.2025
|RBC
|460,00€
|+35,23 %
|04.11.2025
|UBS
|-
|-
|05.11.2025
|JPMORGAN
|394,00€
|+15,83 %
|11.11.2025
|RBC
|460,00€
|+35,23 %
|12.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|391,00€
|+14,95 %
|23.11.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|25.11.2025
|UBS
|-
|-
|27.11.2025
+0,36 %
+2,16 %
-1,51 %
-19,94 %
-19,98 %
+58,36 %
+92,09 %
+701,32 %
+596,89 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte