Valeo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Valeo Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Valeo Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Valeo Aktie beträgt 11,64€ EUR. Die Valeo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,75 %.