Aktie kaufen oder verkaufen
Valeo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Longfin Media - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Valeo Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Valeo Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Valeo Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Valeo Aktie beträgt 11,64€ EUR. Die Valeo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,75 %.
Analysten und Kursziele für die Valeo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|11,00€
|-2,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|12,00€
|+5,96 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|-2,87 %
|05.11.2025
|UBS
|10,00€
|-11,70 %
|14.11.2025
|JEFFERIES
|10,00€
|-11,70 %
|19.11.2025
|JEFFERIES
|10,00€
|-11,70 %
|20.11.2025
|UBS
|10,00€
|-11,70 %
|20.11.2025
|UBS
|10,00€
|-11,70 %
|20.11.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|-2,87 %
|21.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|11,00€
|-2,87 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|22,00€
|+94,26 %
|25.11.2025
0,00 %
+5,87 %
-6,84 %
+11,86 %
+48,68 %
-34,57 %
-65,47 %
-75,06 %
-87,59 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte