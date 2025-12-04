Vienna International Airport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vienna International Airport Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Vienna International Airport Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vienna International Airport Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vienna International Airport Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vienna International Airport Aktie beträgt - EUR. Die Vienna International Airport Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -100,00 %.