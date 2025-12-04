Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 53,11€ EUR. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,23 %.
Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|59,00€
|+11,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|59,00€
|+11,34 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|07.11.2025
|JEFFERIES
|64,00€
|+20,78 %
|18.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00€
|+54,75 %
|25.11.2025
|JPMORGAN
|73,00€
|+37,76 %
|25.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|73,00€
|+37,76 %
|28.11.2025
|UBS
|68,00€
|+28,33 %
|31.10.2025
-1,09 %
-1,31 %
+0,38 %
+3,05 %
+3,25 %
-7,91 %
-6,70 %
-55,00 %
+54,24 %
