Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 53,11€ EUR. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,23 %.