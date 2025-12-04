Aktie kaufen oder verkaufen
National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die National Grid Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 11,60€ EUR. Die National Grid Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,79 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|-16,35 %
|-
|UBS
|10,00€
|-23,95 %
|06.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|12,00€
|-8,75 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|12,00€
|-8,75 %
|06.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|13,00€
|-1,14 %
|13.11.2025
0,00 %
0,00 %
+1,55 %
+11,97 %
+7,38 %
+10,55 %
+36,83 %
+3,39 %
+152,39 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte