National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die National Grid Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 11,60€ EUR. Die National Grid Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,79 %.