Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.

15 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 34,83€ EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +87,50 %.