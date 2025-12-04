Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 34,83€ EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +87,50 %.
Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|38,00€
|+104,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|+7,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00€
|+61,49 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00€
|+61,49 %
|-
|BERENBERG
|35,00€
|+88,40 %
|13.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00€
|+104,55 %
|13.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|40,00€
|+115,31 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|+115,31 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|31,00€
|+66,87 %
|13.11.2025
|JPMORGAN
|34,00€
|+83,02 %
|13.11.2025
|RBC
|35,00€
|+88,40 %
|13.11.2025
|RBC
|38,00€
|+104,55 %
|13.11.2025
|UBS
|32,00€
|+72,25 %
|13.11.2025
|UBS
|35,00€
|+88,40 %
|13.11.2025
|BARCLAYS
|38,00€
|+104,55 %
|14.11.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|+115,31 %
|18.11.2025
|JEFFERIES
|35,00€
|+88,40 %
|19.11.2025
|BARCLAYS
|38,00€
|+104,55 %
|28.11.2025
