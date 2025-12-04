ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ArcelorMittal Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 36,83€ EUR. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,53 %.