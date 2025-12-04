Aktie kaufen oder verkaufen
ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: HJBC - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ArcelorMittal Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 36,83€ EUR. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,53 %.
Analysten und Kursziele für die ArcelorMittal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|28,00€
|-24,39 %
|-
|UBS
|35,00€
|-5,48 %
|-
|Deutsche Bank
|42,00€
|+13,42 %
|-
|JPMorgan
|42,00€
|+13,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00€
|+2,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00€
|+13,42 %
|-
|JEFFERIES
|36,00€
|-2,78 %
|06.11.2025
|JPMORGAN
|42,00€
|+13,42 %
|06.11.2025
|UBS
|32,00€
|-13,58 %
|06.11.2025
|UBS
|35,00€
|-5,48 %
|17.11.2025
|BARCLAYS
|28,00€
|-24,39 %
|24.11.2025
|JPMORGAN
|42,00€
|+13,42 %
|26.11.2025
-0,54 %
+0,52 %
+12,39 %
+31,35 %
+54,68 %
+43,47 %
+120,24 %
+285,29 %
-46,19 %
