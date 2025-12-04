Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 3,00€ EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,41 %.