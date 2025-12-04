Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Aroundtown Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 3,00€ EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,41 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|2,00€
|-27,06 %
|-
|JPMorgan
|3,00€
|+9,41 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00€
|+9,41 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|4,00€
|+45,88 %
|05.11.2025
|BERENBERG
|4,00€
|+45,88 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|2,00€
|-27,06 %
|26.11.2025
|JEFFERIES
|2,00€
|-27,06 %
|26.11.2025
|BERENBERG
|4,00€
|+45,88 %
|26.11.2025
|JPMORGAN
|3,00€
|+9,41 %
|26.11.2025
|JPMORGAN
|3,00€
|+9,41 %
|26.11.2025
|UBS
|3,00€
|+9,41 %
|26.11.2025
-0,58 %
-8,12 %
-10,52 %
-16,37 %
-13,30 %
+10,45 %
-53,18 %
-22,75 %
