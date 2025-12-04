AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 17,00€ EUR. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,61 %.