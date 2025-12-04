Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 17,00€ EUR. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,61 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|13,00€
|-25,52 %
|-
|Barclays Capital
|20,00€
|+14,58 %
|-
|JPMORGAN
|13,00€
|-25,52 %
|03.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|15,00€
|-14,06 %
|03.11.2025
|BARCLAYS
|20,00€
|+14,58 %
|04.11.2025
|BERENBERG
|21,00€
|+20,31 %
|06.11.2025
|JEFFERIES
|17,00€
|-2,61 %
|12.11.2025
+3,64 %
-0,70 %
+12,71 %
+47,52 %
+27,81 %
-43,83 %
+46,18 %
+147,55 %
+197,62 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte