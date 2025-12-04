Aktie kaufen oder verkaufen
Reply Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Reply Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Reply Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Reply Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Reply Aktie beträgt 35,00€ EUR. Die Reply Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -69,38 %.
Analysten und Kursziele für die Reply Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|GBC
|175,00€
|+53,11 %
|-
+0,18 %
-0,52 %
-5,62 %
-4,52 %
-25,80 %
-1,97 %
+22,53 %
+2.814,65 %
