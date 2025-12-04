Pullback hält an

Nächste Woche am Mittwoch wird der amtierende US-Notenbankchef Jerome Powell die Ergebnisse der Zinssitzung bekannt geben, mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent wird mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Die japanische Notenbank BoJ zieht dagegen erst am 19. Dezember nach, steigende Verbraucherpreise und ein riesiges auf Schulden basierendes Konjunkturpaket könnte dagegen die Japaner zu einer Leitzinserhöhung zwingen. Diese Gemengelage würde für einen fallenden Kurs von USD/JPY sprechen und könnte das kürzlich aktivierte Kaufsignal sofort wieder einkassieren.

Aktuell konsolidiert das Paar USD/JPY in Richtung des Ausbruchsniveaus und ehemaligen Abwärtstrends um 154,4500 JPY. Gewöhnlich wirken derart unterschiedliche Veränderungen auf das Währungspaar genau entgegengesetzt der aktuellen Trendrichtung, der US-Dollar wird weniger attraktiv, eine Anhebung in Japan dürfte den Yen dagegen stärken. Auch würden die hochlukrativen Carry-Trades (USD kaufen, JPY verkaufen) weniger attraktiv. In der Folge könnte es das Paar USD/JPY bei einem Rückfall unter 152,9970 JPY zurück in den vorherigen Abwärtstrend drücken und eine Verkaufswelle auf 150,9170 und darunter 149,8230 JPY auslösen. Gelingt dagegen ein unmittelbarer Ausbruch auf das jüngste Verlaufshoch bei 157,8939 JPY, würde dies Hinweise auf eine Fortsetzung des laufenden Aufwärtstrends auf 158,8740 und darüber 161,9510 JPY liefern.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz:

Fazit Theoretisch dürfte der kürzlich vollzogene Ausbruch Mitte November durch die Annahme der Zinsveränderungen in den USA und später Japan genau das Gegenteil bewirken und Abschlagsrisiken zurück auf 149,8240 JPY auslösen. Infolgedessen könnte ein Engagement auf der Verkäuferseite beispielsweise durch das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DJ9JTM aufgebaut werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 110 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 5,06 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 155,5000 JPY vorläufig nicht unterschreiten, im Schein würde sich hieraus ein Stopp-Kurs von 1,93 Euro ergeben. Als Anlagehorizont dürften nur wenige Wochen notwendig werden.

