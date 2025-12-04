Hubig will Gesetzentwurf zu Indexmieten noch im Dezember vorlegen

So attraktiv wie das Angebot ist? Wer tauscht denn da noch? Die Fonds die bald müssen… hat nicht irgendjemand hier gerechnet dass das 0,5% der dw Anteile sind? Ja da werden schon immer mal ein paar rein kommend aber der Tausch ist ja jetzt schon finanziell unvorteilhaft weil ein kleiner Aufpreis besteht… Zukaufen wird sicher ein muss sein! 5% in kleinst Schritten ist ein langer Weg. Würden wir mitbekommen wenn vonovia jetzt schon kauft? Ich hab kein Gefühl dafür wie lange das dauert. Wenn vonovia den nav erhöhen möchte wäre der Rückkauf eigener Aktien derzeit beim bestehenden Abschlag eine sehr gute Idee. Dann halt nicht vonovia Aktien sonder dw kaufen. Laut Analysten sind beide Aktien unterbewertet. Ist eigentlich ein Irrsinn dass Geld in irgendetwas anderes als aktienrückkäufe gesteckt wird. Naja die bilanzkosmetik mit den Anleihen mit Abschlag ergibt vielleicht noch Sinn. Aber bauen!? Bitte nicht! Wozu das Risiko? Jede Wette die nav Steigerung ist höher wenn ich 1 MRd nehme und Aktien zurückkaufe und bei dem doppelten an nav dafür bekomme als wenn ich irgendwo Wohnungen zu irrsinnigen Herstellkosten aufstelle. Zur Vermietung jedenfalls und zum Verkauf wohl auch…. Wie gesagt alles unter der Annahme das nav:Kurswert wieder besser wird. Davon geht halt eigentlich jeder aus. Das Risiko ist das wann!? Dieses Risiko hast aber beim Bau auch. Ergo in der Investitionsentscheidung eher egal







