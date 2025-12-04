Hubig will Gesetzentwurf zu Indexmieten noch im Dezember vorlegen
- Hubig plant Begrenzung von Indexmieten im Dezember.
- Steigende Verbraucherpreise belasten Mieter doppelt.
- Mietpreisbremse wird um vier Jahre verlängert.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will Indexmieten nach oben begrenzen und dazu noch im Dezember einen Gesetzentwurf vorlegen. "Eine Steigerung von Indexmieten darf nicht nach oben offen sein", sagte Hubig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Indexmietverträge könnten für Mieterinnen und Mieter zur Kostenfalle werden, warnte die SPD-Politikerin: "Denn wenn die Verbraucherpreise steigen, steigt auch die Indexmiete entsprechend. Mieterinnen und Mieter sind also doppelt belastet."
"Das haben wir gesehen, als infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Indexmieten plötzlich durch die Decke geschossen sind", sagte Hubig. "Gerade dann, wenn das Leben insgesamt teurer wird, werden Indexmieten erheblich höher. Deshalb möchte ich da eine Begrenzung einführen", kündigte sie an.
Hubig hatte bereits angekündigt, sie wolle nach der Verlängerung der Mietpreisbremse um vier Jahre auch die Regeln für Indexmietverträge, Kurzzeitmietverträge und möbliertes Wohnen ändern./sl/DP/zb
So attraktiv wie das Angebot ist? Wer tauscht denn da noch? Die Fonds die bald müssen… hat nicht irgendjemand hier gerechnet dass das 0,5% der dw Anteile sind? Ja da werden schon immer mal ein paar rein kommend aber der Tausch ist ja jetzt schon finanziell unvorteilhaft weil ein kleiner Aufpreis besteht… Zukaufen wird sicher ein muss sein! 5% in kleinst Schritten ist ein langer Weg. Würden wir mitbekommen wenn vonovia jetzt schon kauft? Ich hab kein Gefühl dafür wie lange das dauert. Wenn vonovia den nav erhöhen möchte wäre der Rückkauf eigener Aktien derzeit beim bestehenden Abschlag eine sehr gute Idee. Dann halt nicht vonovia Aktien sonder dw kaufen. Laut Analysten sind beide Aktien unterbewertet. Ist eigentlich ein Irrsinn dass Geld in irgendetwas anderes als aktienrückkäufe gesteckt wird. Naja die bilanzkosmetik mit den Anleihen mit Abschlag ergibt vielleicht noch Sinn. Aber bauen!? Bitte nicht! Wozu das Risiko? Jede Wette die nav Steigerung ist höher wenn ich 1 MRd nehme und Aktien zurückkaufe und bei dem doppelten an nav dafür bekomme als wenn ich irgendwo Wohnungen zu irrsinnigen Herstellkosten aufstelle. Zur Vermietung jedenfalls und zum Verkauf wohl auch…. Wie gesagt alles unter der Annahme das nav:Kurswert wieder besser wird. Davon geht halt eigentlich jeder aus. Das Risiko ist das wann!? Dieses Risiko hast aber beim Bau auch. Ergo in der Investitionsentscheidung eher egal
Nachdem das Zukunftsfinanzierungsgesetz II Opfer des Ampelzerfalls wurde, scheint auch die aktuelle Bundesregierung Änderungen der Delistingregeln zu planen. Konkret heißt das, dass Delistings dann ebenfalls ins Spruchverfahren gehen können. Eventuell ein Anlass für Vonovia, das Delisting der Deutschen Wohnen vor dem Beschluss dieser Änderung vorzunehmen.