FUTR und Zonetail starten Kanadas erstes KI-gestütztes Mietberichtsprogramm

Mieter können jetzt über die KI-Agentenplattform von FUTR Kreditwürdigkeit aufbauen und Prämien verdienen.

Toronto, Ontario – 23. Oktober 2025 / IRW-Press / The FUTR Corporation (TSXV: FTRC; OTCQB: FTRCF)(FWB: QA20; WKN: A4165Y; ISIN: CA3609521057) und Zonetail Inc. (TSXV: ZONE) haben heute eine strategische Zusammenarbeit angekündigt, um Kanadas erstes KI-gestütztes Mietberichtsprogramm zu starten, das es Mietern ermöglicht, Kreditwürdigkeit aufzubauen und Prämien zu verdienen, einfach indem sie Miete zahlen.

Die Miete ist der größte monatliche Kostenfaktor für Millionen Kanadier, trägt aber selten zur Bewertung der Kreditwürdigkeit bei. Das Programm wird von der KI-Agenten-App von FUTR unterstützt und meldet verifizierte Mietzahlungen sicher an Kreditauskunfteien, während die Teilnehmer für ihre Datenbeteiligung mit FUTR-Token belohnt werden. Die Initiative steht im Einklang mit dem kanadischen Bundeshaushaltsplan 2024, wonach die Mietberichterstattung zu einem Standardinstrument für den Aufbau der Kreditwürdigkeit gemacht und die finanzielle Eingliederung landesweit verbessert werden soll.

„Die Anerkennung pünktlicher Zahlungen kann Millionen Menschen dabei helfen, ihre Kreditwürdigkeit aufzubauen und den Zugang zu finanziellen Möglichkeiten auf verantwortungsvolle Weise zu erweitern“, sagte Shawn Maidenberg, Head of Consumer Data Strategy bei Equifax Canada.

So funktioniert es

- Einfache Anmeldung – Mieter melden sich über die Suite der Immobilienverwaltungsanwendungen von Zonetail an.

- Sichere Automatisierung – Die KI-Agentenplattform von FUTR sammelt und übermittelt verifizierte Mietzahlungsdaten über die Integrationen von Zonetail mit Yardi und Fortis Payments.

- Kreditwürdigkeit aufbauen – Equifax wird im 4. Quartal 2025 mit der Annahme von Daten zur Mietzahlung beginnen.

- Prämien verdienen – Teilnehmer zahlen eine monatliche Programmgebühr von 8,95 C$, die mit FUTR-Token für die sichere Weitergabe ihrer Daten reduziert oder verrechnet werden kann.

Phase 1 startet im 4. Quartal 2025 mit 12.000 Mieteinheiten, die von Zonetail-Kunden verwaltet werden. Bis Anfang 2026 ist eine Erweiterung auf mehr als 70.000 Einheiten geplant. Diese Initiative ist die erste in einer Reihe von KI-Agenten-basierten Finanztools, um Kanadiern dabei zu helfen, alltägliche Zahlungen in eine verifizierte Kredithistorie und messbaren finanziellen Wert umzuwandeln.