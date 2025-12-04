ALSO Holding stärkt Finanzstruktur mit erfolgreicher Schuldschein-Platzierung
Mit einem deutlich überzeichneten Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro stärkt ALSO Holding AG ihre Finanzbasis und unterstreicht das Vertrauen internationaler Investoren.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- ALSO Holding AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 250 Millionen Euro platziert, ursprünglich mit 100 Millionen Euro gestartet.
- Die Transaktion war aufgrund hoher Nachfrage deutlich überzeichnet.
- Das Darlehen umfasst drei Tranchen mit Laufzeiten von 3,5, 5 und 7 Jahren, mit fester oder variabler Verzinsung.
- 26 internationale Banken und Sparkassen beteiligten sich an der Platzierung, die von der Deutschen Bank und der Landesbank Hessen-Thüringen begleitet wurde.
- CEO Wolfgang Krainz betont, dass die Transaktion die langfristige Bilanzstruktur optimiert und das Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell von ALSO bestätigt.
- ALSO ist der größte europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, tätig in 31 Ländern Europas und bietet ein breites Spektrum an IT-Produkten und -Services an.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 17.02.2026.
Der Kurs von ALSO Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 236,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,11 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 233,25EUR das entspricht einem Minus von -1,48 % seit der Veröffentlichung.
-1,37 %
+2,60 %
-3,86 %
-9,55 %
-4,34 %
+26,00 %
+9,35 %
+469,32 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte