    Baloise Swiss Property Fund: Starkes Wachstum 2024/25

    Der Baloise Swiss Property Fund setzt 2024/25 neue Massstäbe: starkes Wachstum, höhere Erträge, sinkende Risiken – und ein klarer Fokus auf nachhaltige Immobilienanlagen.

    • Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) konnte im Geschäftsjahr 2024/25 sein Portfolio erweitern und verbessern, mit einer Performance von 23,5%.
    • Durch eine fünfte Kapitalerhöhung in August 2025 wurden CHF 153,7 Mio. aufgenommen, um elf Liegenschaften im Wert von CHF 209,56 Mio. zu erwerben, was die Präsenz in starken Wirtschaftsregionen erhöht.
    • Die Soll-Mieterträge stiegen um 14,0 % auf CHF 49,59 Mio., hauptsächlich durch Zukäufe, Neuvermietungen und erworbene Liegenschaften, während die Mietausfallrate auf 3,0 % gesunken ist.
    • Die Marktwerte der Immobilien wurden höher eingeschätzt, was zu einer Anlagerendite von 5,96 % führte (Vorjahr: 2,04 %), unterstützt durch laufende Entwicklungsprojekte.
    • Der Börsenkurs des BSPF stieg auf CHF 136,00, was einer Performance von 23,5 % entspricht und deutlich über dem SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (12,7 %) liegt.
    • Seit Januar 2025 verfolgt der Fonds eine nachhaltige Anlagepolitik und ist als nachhaltiger Immobilienfonds gemäß AMAS klassifiziert; der Zusammenschluss von Baloise und Helvetia erfolgt am 5. Dezember 2025.






