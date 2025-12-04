81 0 Kommentare Baloise Swiss Property Fund: Starkes Wachstum 2024/25

Der Baloise Swiss Property Fund setzt 2024/25 neue Massstäbe: starkes Wachstum, höhere Erträge, sinkende Risiken – und ein klarer Fokus auf nachhaltige Immobilienanlagen.

Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) konnte im Geschäftsjahr 2024/25 sein Portfolio erweitern und verbessern, mit einer Performance von 23,5%.

Durch eine fünfte Kapitalerhöhung in August 2025 wurden CHF 153,7 Mio. aufgenommen, um elf Liegenschaften im Wert von CHF 209,56 Mio. zu erwerben, was die Präsenz in starken Wirtschaftsregionen erhöht.

Die Soll-Mieterträge stiegen um 14,0 % auf CHF 49,59 Mio., hauptsächlich durch Zukäufe, Neuvermietungen und erworbene Liegenschaften, während die Mietausfallrate auf 3,0 % gesunken ist.

Die Marktwerte der Immobilien wurden höher eingeschätzt, was zu einer Anlagerendite von 5,96 % führte (Vorjahr: 2,04 %), unterstützt durch laufende Entwicklungsprojekte.

Der Börsenkurs des BSPF stieg auf CHF 136,00, was einer Performance von 23,5 % entspricht und deutlich über dem SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (12,7 %) liegt.

Seit Januar 2025 verfolgt der Fonds eine nachhaltige Anlagepolitik und ist als nachhaltiger Immobilienfonds gemäß AMAS klassifiziert; der Zusammenschluss von Baloise und Helvetia erfolgt am 5. Dezember 2025.





wO Newsflash

