Aurubis: Hoher Cashflow treibt Dividenden und nachhaltiges Wachstum

Aurubis erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 ein operatives EBT von 355 Mio. €, innerhalb des Prognosekorridors von 330 bis 370 Mio. €

Der Netto-Cashflow stieg deutlich auf 677 Mio. € und erreichte den höchsten Wert der letzten drei Jahre

Die Dividende wird auf 1,60 € je Aktie erhöht, was einer Ausschüttungsquote von rund 27 % entspricht

Das Unternehmen setzt seine nachhaltige Wachstumsstrategie „Aurubis Performance 2030“ fort, mit Fokus auf Effizienz, Innovation und nachhaltiges Wirtschaften

Für 2025/26 erwartet Aurubis ein operatives EBT zwischen 300 und 400 Mio. € sowie einen ausgeglichenen Free Cashflow vor Dividende

Der Produktionsstart der ersten Stufe des Leuchtturmprojekts Aurubis Richmond in den USA markiert einen wichtigen Meilenstein für das Recycling und die Expansion in Nordamerika

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Aurubis ist am 04.12.2025.

Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 119,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 118,35EUR das entspricht einem Minus von -0,59 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.420,99PKT (-0,43 %).





