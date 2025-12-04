Aurubis: Hoher Cashflow treibt Dividenden und nachhaltiges Wachstum
Aurubis blickt auf ein starkes Geschäftsjahr zurück: steigende Erträge, Rekord-Cashflow und eine höhere Dividende untermauern den Kurs der nachhaltigen Wachstumsstrategie.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Aurubis erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 ein operatives EBT von 355 Mio. €, innerhalb des Prognosekorridors von 330 bis 370 Mio. €
- Der Netto-Cashflow stieg deutlich auf 677 Mio. € und erreichte den höchsten Wert der letzten drei Jahre
- Die Dividende wird auf 1,60 € je Aktie erhöht, was einer Ausschüttungsquote von rund 27 % entspricht
- Das Unternehmen setzt seine nachhaltige Wachstumsstrategie „Aurubis Performance 2030“ fort, mit Fokus auf Effizienz, Innovation und nachhaltiges Wirtschaften
- Für 2025/26 erwartet Aurubis ein operatives EBT zwischen 300 und 400 Mio. € sowie einen ausgeglichenen Free Cashflow vor Dividende
- Der Produktionsstart der ersten Stufe des Leuchtturmprojekts Aurubis Richmond in den USA markiert einen wichtigen Meilenstein für das Recycling und die Expansion in Nordamerika
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Aurubis ist am 04.12.2025.
Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 119,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 118,35EUR das entspricht einem Minus von -0,59 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.420,99PKT (-0,43 %).
-3,32 %
+5,82 %
+7,06 %
+22,04 %
+57,53 %
+52,00 %
+77,32 %
+108,94 %
+1.001,01 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte