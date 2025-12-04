Dieser KI-Spezialist hat jetzt mit starken Zahlen begeistert!

Die Luft für den KI-Trade wird dünner, zumindest bei den längst unter Anlegerinnen und Anlegern etablierten Wetten. Das hat am Mittwoch der inzwischen dementierte Bericht über eine mutmaßliche Senkung der KI-Umsatzziele bei Microsoft bewiesen, der für einen zwischenzeitlichen Abverkauf der Aktie und einem Verlust von einem halben Prozent im US-Technologieindex Nasdaq 100 geführt hat.

Investoren sollten sich daher verstärkt nach weniger bekannten Werten umsehen, die auch mit Blick auf ihre Bewertungen noch Luft nach oben lassen. Das trifft beispielsweise auf den ursprünglich aus Rumänien stammenden Automatisierungsspezialisten UiPath zu, der ein führender Anbieter im Bereich agentische KI ist und der am Mittwochabend starke Quartalszahlen vorgelegt hat.

Jetzt schlägt die Stunde von weniger bekannten Werten wie UiPath

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 15,9 Prozent auf 411,1 Millionen US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 18,2 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse (AAR) kletterten um 59 Millionen US-Dollar. Insgesamt liegen sie nun bei 1,78 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Der bereinigte Gewinn (Non-GAAP) landete bei 0,16 US-Dollar pro Aktie, womit die Schätzungen um einen Cent übertroffen wurden. Vor 12 Monaten hatte UiPath mit 0,11 US-Dollar je Anteil noch einen um 5 Cent niedrigeren Ertrag erwirtschaftet. Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 198,8 Millionen US-Dollar nach einem Fehlbetrag von rund 10,7 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor.

Beim vermeintlichen Gewinnsprung handelt es sich vor allem aber um eine einmalige Steuerrückzahlung, die 174,2 Millionen US-Dollar zum Nettogewinn beitrug. Operativ steigerte sich UiPath nichtsdestotrotz von -43,4 auf ein Plus von 13,1 Millionen US-Dollar.

Weiteres Wachstum und Verbesserung der Profitabilität in Aussicht gestellt

Für das kommende Quartal legte UiPath eine zufriedenstellende Schätzung vor. Das Management erwartet Erlöse in Höhe von 464,5 Millionen US-Dollar (Mittelpunktschätzung), was knapp über der Marktprognose von 463,3 Millionen US-Dollar liegt. Die AAR sollen bis zum Ende des laufenden Quartals 1,844 bis 1,849 Milliarden US-Dollar betragen.

Dabei soll der bereinigte operative Ertrag weiter deutlich ansteigen. Die Unternehmensführung um CEO und Gründer Daniel Dines hat hierfür 140 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt. Er rechnet mit einer anhaltenden Adoption von agentischer KI-Bereich vor allem im Unternehmensbereich. Dabei würden Kunden vor allem einheitliche Plattformen wie die von UiPath bevorzugen.

Aktie nachbörslich mit deutlichen Kursaufschlägen

Die von UiPath vorgelegten Zahlen fanden am Markt großen Anklang. Die Aktie legte in der US-Nachbörse um 6,5 Prozent zu, nachdem sie sich bereits im regulären Handel um 3,9 Prozent steigern konnte. Zeitweise fielen die Gewinne im erweiterten Handel sogar zweistellig aus und die Aktie erreichte einen Stand von mehr als 17 US-Dollar.

Gegenüber dem Jahreswechsel kommt UiPath inzwischen auf ein Plus von mehr als 20 Prozent. Das spiegelt im Wesentlichen die Geschäftsentwicklung, allem voran die verbesserte Profitabilität wider. Mit der am Donnerstagnachmittag zu erwartenden Handelseröffnung baut die Aktie ihre Position oberhalb der 50-Tage-Linie weiter aus, was für zusätzlichen technischen Schwung sorgen könnte.

Fazit: Bewertung für einen Einstieg immer noch attraktiv

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für das laufende Geschäftsjahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,5 zu Buche, das im kommenden Jahr auf 19,2 sinken soll. Das ist für ein Wachstumsunternehmen ein äußerst fairer Wert, zumal der Branchendurchschnitt bei 23,7 liegt.

Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) liegt mit 0,89 unter dem Wert von 1, welcher in der Fundamentalanalyse als günstig gilt. Auch das spricht dafür, dass die Aktie vor weiteren Kursgewinnen stehen dürfte. Verbesserungspotenzial besteht aktuell vor allem noch bei den Cashflows sowie mit Rücksicht auf Aktienvergütungen beim Gewinn nach standardisierter Rechnungslegung GAAP.

Hiervon sollten sich Anlegerinnen und Anleger aber nicht abschrecken lassen. UiPath steht unmittelbar davor, Cashflow-positiv zu werden. Bis es so weit ist, verfügt das Unternehmen über ausreichend liquide Mittel in Höhe von rund 744 Millionen US-Dollar. Hier liegt also nach wie vor eine attraktive Einstiegsmöglichkeit vor.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die UiPath Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,38 % und einem Kurs von 13,95EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.