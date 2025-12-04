    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Majestic Silver Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Majestic Silver Corporation
    First Majestic gibt Preis für die Emission der Wandelanleihen bekannt

    3. Dezember 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) („First Majestic“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es den Preis für sein zuvor veröffentlichtes Angebot (das „Angebot“) von unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahre 2031 (die „Anleihen“) festgelegt hat. Das Unternehmen beabsichtigt, Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen US-Dollar (oder 350 Millionen US-Dollar, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird) auszugeben.  Die Anleihen werden zum Nennwert ausgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden 0,375%- Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 (die „bestehenden Schuldverschreibungen“) in separaten, privat ausgehandelten Transaktionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich strategischer Möglichkeiten, zu verwenden.

     

    Die Anleihen werden halbjährlich mit einem Zinssatz von 0,125 % p. a. verzinst. Der anfängliche Umtauschkurs für die Anleihen beträgt 44,7227 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Anleihen, was einem anfänglichen Umtauschpreis von etwa 22,36 US-Dollar pro Aktie entspricht. Der anfängliche Umtauschkurs entspricht einem Aufschlag von etwa 42,50 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs der Aktien an der NYSE und kann unter bestimmten Umständen angepasst werden.

     

    Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

     

    Die Anleihen und die Aktien, in die die Anleihen umgewandelt werden können, wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) registriert oder in Kanada durch einen Prospekt qualifiziert. Die Anleihen und die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer entsprechenden Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden und dürfen in Kanada nur gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze der Provinzen und Territorien angeboten oder verkauft werden.

    Seite 1 von 4 


