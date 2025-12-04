    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric
    JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric von 220 auf 285 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Nach dem vergleichsweise schwachen Lauf im bisherigen Jahr ergebe sich eine weniger riskante Einstiegschance, schrieb Phil Buller am Mittwochabend im Rahmen seines Ausblicks auf die europäische Investitionsgüterbranche für 2026. Denn mittelfristig bleibt er bei allen kurzfristigen Problemen sehr optimistisch für das Wachstumspotenzial. Schneider habe ohne jeden Zweifel das "klassenbeste Produktportfolio". Auf dem Kapitalmarkttag am 11. Dezember könne man seine Wachstumsambitionen etwas zurückschrauben, und würde gegenüber ABB und Siemens immer noch sehr gut aussehen./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:18 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 231,2EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Phil Buller
    Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 285
    Kursziel alt: 220
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


