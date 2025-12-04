JPMORGAN stuft Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan reagierte damit am Mittwochnachmittag auf die überraschend guten Quartalszahlen der Spanier. Auch für das vierte Quartal und das Gesamtjahr sei die Zuversicht gestiegen. "Inditex cruist Richtung Weihnachten", so Johanan./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 14:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 14:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 53,81EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

