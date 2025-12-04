tonies Registered (A) erreicht SDAX: Neuer Meilenstein im globalen Wachstum
Mit einem weiteren Meilenstein setzt tonies seine Erfolgsgeschichte fort: Die Aufnahme in den SDAX unterstreicht die dynamische Entwicklung und wachsende Bedeutung des Unternehmens.
Foto: maroke - stock.adobe.com
- tonies SE wird ab dem 22. Dezember 2025 im SDAX gelistet, was die Anerkennung als eines der größten und liquidesten Unternehmen an der Frankfurter Börse markiert.
- Die Aufnahme in den SDAX reflektiert die starke Geschäftsentwicklung und das Wachstum von tonies, das zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung und Liquidität geführt hat.
- CEO Tobias Wann betont, dass die SDAX-Aufnahme ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte von tonies einleitet und das Unternehmen bereit ist, seine Marktposition weiter auszubauen.
- tonies hat in den letzten Jahren ein profitables Umsatzwachstum von über 30% pro Jahr erzielt, mit einem Umsatzanstieg von 33% in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025.
- Das Unternehmen hat weltweit über 10 Millionen Tonieboxen aktiviert und ist in über 100 Ländern aktiv, wobei Nordamerika der größte Markt ist.
- tonies beschäftigt mehr als 560 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 481 Millionen Euro, was einem Anstieg von 33% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei tonies Registered (A) ist am 09.04.2026.
Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,07 %
im Minus.
-0,92 %
+7,01 %
+11,91 %
+30,35 %
+28,38 %
+60,69 %
-0,15 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte