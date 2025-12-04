    StartseitevorwärtsAktienvorwärtstonies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu tonies Registered (A)
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    tonies Registered (A) erreicht SDAX: Neuer Meilenstein im globalen Wachstum

    Mit einem weiteren Meilenstein setzt tonies seine Erfolgsgeschichte fort: Die Aufnahme in den SDAX unterstreicht die dynamische Entwicklung und wachsende Bedeutung des Unternehmens.

    tonies Registered (A) erreicht SDAX: Neuer Meilenstein im globalen Wachstum
    Foto: maroke - stock.adobe.com
    • tonies SE wird ab dem 22. Dezember 2025 im SDAX gelistet, was die Anerkennung als eines der größten und liquidesten Unternehmen an der Frankfurter Börse markiert.
    • Die Aufnahme in den SDAX reflektiert die starke Geschäftsentwicklung und das Wachstum von tonies, das zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung und Liquidität geführt hat.
    • CEO Tobias Wann betont, dass die SDAX-Aufnahme ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte von tonies einleitet und das Unternehmen bereit ist, seine Marktposition weiter auszubauen.
    • tonies hat in den letzten Jahren ein profitables Umsatzwachstum von über 30% pro Jahr erzielt, mit einem Umsatzanstieg von 33% in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025.
    • Das Unternehmen hat weltweit über 10 Millionen Tonieboxen aktiviert und ist in über 100 Ländern aktiv, wobei Nordamerika der größte Markt ist.
    • tonies beschäftigt mehr als 560 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 481 Millionen Euro, was einem Anstieg von 33% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei tonies Registered (A) ist am 09.04.2026.

    Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,07 % im Minus.


    tonies Registered (A)

    -0,92 %
    +7,01 %
    +11,91 %
    +30,35 %
    +28,38 %
    +60,69 %
    -0,15 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    tonies Registered (A) erreicht SDAX: Neuer Meilenstein im globalen Wachstum Mit einem weiteren Meilenstein setzt tonies seine Erfolgsgeschichte fort: Die Aufnahme in den SDAX unterstreicht die dynamische Entwicklung und wachsende Bedeutung des Unternehmens.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     