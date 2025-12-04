Allianz: Starkes Wachstum in Asien und Großbritannien – Analysten optimistisch!

Huttner führt die positive Entwicklung auf drei Hauptfaktoren zurück: eine höhere Produktivität durch Offshoring, starkes Umsatzwachstum dank moderner Preistechnologien und die globale Strahlkraft der Allianz als führende Versicherungsmarke. Obwohl diese vier Einheiten nur etwa 13 Prozent des operativen Gewinns ausmachen, wird dies als starkes Signal für das zukünftige Wachstum des Konzerns gewertet.

Die Allianz hat kürzlich ihre Geschäftszahlen offengelegt und dabei vier Sparten hervorgehoben, die schneller wachsen als der Gesamtkonzern. Diese Bereiche sind die Schaden- und Unfallversicherungen in Irland und Großbritannien, Allianz Global Investors sowie das Versicherungsgeschäft in Asien. Analyst Michael Huttner von Berenberg Research prognostiziert für den Zeitraum von 2024 bis 2027 ein jährliches Wachstum des operativen Gewinns dieser Einheiten von sieben bis zwölf Prozent. Der operative Gewinn soll von zwei Milliarden Euro im Jahr 2024 auf etwa 2,6 Milliarden Euro im Jahr 2028 steigen, was einer jährlichen Wachstumsrate von neun Prozent entspricht und somit über der erwarteten Wachstumsrate des gesamten Konzerns von rund sechs Prozent liegt.

Besonders das Asien-Pazifik-Geschäft, das hauptsächlich aus Lebens- und Krankenversicherungen besteht, zeigt vielversprechende Wachstumsraten. Huttner erwartet, dass die Allianz durch effizientere Vertriebsstrukturen in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten erzielen könnte. Zudem wird ein möglicher Markteintritt in Vietnam geprüft, mit einer Prognose für den operativen Gewinn in Asien von 1,1 Milliarden Euro bis 2028.

Allianz Global Investors (AGI) setzt ebenfalls auf Expansion und hat in diesem Jahr 300 neue Spezialisten eingestellt, vor allem in Asien. Diese Investitionen könnten zwar das Erreichen des Kosten-Ertrags-Ziels verzögern, sichern jedoch hohe Margen und steigende Nettomittelzuflüsse. Während AGI in Asien positive Zuflüsse verzeichnet, gab es in Europa Abflüsse.

Im britischen Schaden- und Unfallgeschäft wird ein operativer Gewinn von rund 600 Millionen Euro bis 2028 erwartet, unterstützt durch Kostensenkungen und eine stärkere Umsatzgenerierung bei weniger preissensiblen Maklern. Berenberg bewertet die Allianz-Aktie als attraktiv mit einem Kursziel von 431 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von über 15 Prozent bedeutet.

Zusätzlich wird auf die steigenden Klage- und Haftungsrisiken für Führungskräfte hingewiesen, die durch Cyberkriminalität, Regulierung und interne Unternehmenskonflikte bedingt sind. Dies könnte die Managerhaftpflichtversicherung (D&O) weiter belasten.

