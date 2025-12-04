    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    Tesla kämpft in Europa: Marktanteile brechen ein – Was nun?

    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla sieht sich in Europa mit einem signifikanten Rückgang seiner Marktanteile konfrontiert, insbesondere in Dänemark und Frankreich, wo die Zulassungen im November im Vergleich zum Vorjahr um 58 Prozent beziehungsweise 49 Prozent gesunken sind. In Frankreich wurden nur 1.593 Fahrzeuge und in Dänemark 534 Fahrzeuge zugelassen, wobei das Model Y in Dänemark lediglich 206 Einheiten verkaufte und damit nur das 23. beliebteste Fahrzeug war. Diese Entwicklung folgt einem Abwärtstrend, der Ende letzten Jahres begann, als CEO Elon Musk durch seine politischen Äußerungen Proteste auslöste.

    Analysten führen die Schwierigkeiten Teslas auf den intensiven Wettbewerb in einem überfüllten europäischen Markt zurück, insbesondere durch neue chinesische Hersteller und die veraltete Modellpalette von Tesla. Trotz der Einführung eines überarbeiteten Model Y und der Ankündigung günstigerer Versionen des Model Y und Model 3 hat das Unternehmen Schwierigkeiten, Käufer zurückzugewinnen. Die Tesla-Aktie hat in diesem Jahr um 1,62 Prozent nachgelassen und wird aktuell mit 366,65 Euro bewertet.

    In den USA hingegen gibt es positive Nachrichten für Tesla-Aktionäre. Ein Bericht über mögliche Exekutivanordnungen von Präsident Donald Trump zur Förderung von Robotik-Lösungen hat die Aktienkurse um mehr als vier Prozent steigen lassen. Analyst Dan Levy von Barclays sieht in der Robotik einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor, insbesondere im Vergleich zu China, und glaubt, dass staatliche Fördermittel die positive Entwicklung von Tesla ankurbeln könnten.

    Zusätzlich hat Tesla angekündigt, die Gehälter für Mitarbeiter in der Gigafactory in Grünheide um vier Prozent zu erhöhen, rückwirkend seit dem 1. Dezember. Diese Entscheidung wurde ohne gewerkschaftlichen Einfluss getroffen, was zu Spannungen mit der IG Metall führt, die einen Tarifvertrag fordert. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Lohnerhöhung zwar notwendig sei, jedoch weiterhin hinter dem branchenüblichen Niveau zurückbleibe.

    Insgesamt steht Tesla vor der Herausforderung, seine Marktposition in Europa zu stabilisieren, während in den USA neue Entwicklungen Hoffnung auf eine Erholung der Aktienkurse geben. Die Unsicherheiten im europäischen Markt und der zunehmende Wettbewerb könnten jedoch langfristig die Strategie und den Erfolg des Unternehmens beeinflussen.



    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,08 % und einem Kurs von 446,7USD auf Nasdaq (04. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
