Marvell übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz und große Übernahme im KI-Sektor!
Marvell Technology hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem Rekordumsatz von 2,075 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen übertroffen. Dies entspricht einem Anstieg von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt leicht über dem Analystenkonsens von 2,07 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) betrug 0,76 US-Dollar, was drei Cent über den Erwartungen lag. Die Bruttomarge erreichte 51,6 Prozent (GAAP) und 59,7 Prozent (Non-GAAP). Das GAAP-Nettoergebnis fiel auf 1,9 Milliarden US-Dollar, bedingt durch den Verkauf des Automotive-Ethernet-Geschäfts an Infineon Technologies für 2,5 Milliarden US-Dollar. CEO Matt Murphy äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und prognostizierte ein robustes viertes Quartal sowie ein Gesamtjahreswachstum von über 40 Prozent, gestützt durch die starke Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment.
Marvell profitiert insbesondere vom Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren, was zu einer hohen Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsverbindungen und effizienteren Chiparchitekturen führt. Für das vierte Quartal wird ein Umsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar erwartet, mit einer Non-GAAP-Gewinnprognose je Aktie von 0,79 US-Dollar, was ebenfalls über den Analystenerwartungen liegt. Die operative Cashflow-Generierung blieb mit 582,3 Millionen US-Dollar stark.
Parallel zu den Quartalsergebnissen kündigte Marvell eine bedeutende Übernahme an: Das Unternehmen erwirbt den kalifornischen Spezialisten Celestial AI für mindestens 3,25 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien, mit der Möglichkeit, den Preis auf bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, abhängig von den zukünftigen Umsätzen von Celestial. Murphy betonte, dass diese Übernahme den Fahrplan im Bereich Hochgeschwindigkeitsverbindungen beschleunigt und die Marktposition im Bereich KI-Infrastruktur erheblich stärkt.
Nach der Bekanntgabe der Übernahme stieg die Marvell-Aktie im nachbörslichen Handel um 13 Prozent, nachdem sie in den letzten drei Monaten bereits um 63 Prozent zugelegt hatte. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt der Kurs seit Jahresbeginn jedoch noch rund 15 Prozent im Minus. Die Übernahme von Celestial AI könnte den Wettbewerb im KI-Chipmarkt neu ordnen und Marvell in einem zunehmend umkämpften Markt stärken, in dem die Nachfrage nach höherer Rechenleistung und geringerer Latenz stetig wächst.
Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,87 % und einem Kurs von 100,2USD auf Nasdaq (04. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
