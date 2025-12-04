Marvell übertrifft Erwartungen: Rekordumsatz und große Übernahme im KI-Sektor!

Marvell Technology hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einem Rekordumsatz von 2,075 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen übertroffen. Dies entspricht einem Anstieg von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt leicht über dem Analystenkonsens von 2,07 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) betrug 0,76 US-Dollar, was drei Cent über den Erwartungen lag. Die Bruttomarge erreichte 51,6 Prozent (GAAP) und 59,7 Prozent (Non-GAAP). Das GAAP-Nettoergebnis fiel auf 1,9 Milliarden US-Dollar, bedingt durch den Verkauf des Automotive-Ethernet-Geschäfts an Infineon Technologies für 2,5 Milliarden US-Dollar. CEO Matt Murphy äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung und prognostizierte ein robustes viertes Quartal sowie ein Gesamtjahreswachstum von über 40 Prozent, gestützt durch die starke Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment.

Marvell profitiert insbesondere vom Boom im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren, was zu einer hohen Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsverbindungen und effizienteren Chiparchitekturen führt. Für das vierte Quartal wird ein Umsatz von rund 2,2 Milliarden US-Dollar erwartet, mit einer Non-GAAP-Gewinnprognose je Aktie von 0,79 US-Dollar, was ebenfalls über den Analystenerwartungen liegt. Die operative Cashflow-Generierung blieb mit 582,3 Millionen US-Dollar stark.