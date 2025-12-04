Bayer-Aktie springt um 15%: Supreme Court könnte Wendepunkt bringen!

Im Zentrum des Rechtsstreits steht die Frage, ob Bundesrecht über Landesrecht steht, insbesondere in Bezug auf Warnhinweise für zugelassene Pestizide. Bayer argumentiert, dass die US-Umweltbehörde EPA nie eine Krebswarnung für Roundup gefordert habe, was die Klagen wegen angeblich fehlender Warnhinweise unzulässig mache. Ein Gericht hatte jedoch einem Krebspatienten 1,25 Millionen US-Dollar zugesprochen, was Bayer zur Berufung veranlasste. Die Hoffnung auf ein Grundsatzurteil des Supreme Court könnte für Bayer eine entscheidende Wende darstellen, um die rechtlichen Belastungen zu reduzieren.

Die Bayer AG hat durch eine überraschende Wendung im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat einen erheblichen Kursanstieg erlebt. Am Dienstag sprang die Aktie des Unternehmens um bis zu 15 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang 2024. Der US-Generalstaatsanwalt John Sauer empfahl dem Supreme Court, die Berufung von Bayer gegen ein Millionenurteil aus Missouri anzunehmen, was weitreichende Auswirkungen auf die laufenden Klagen gegen das Unternehmen haben könnte. Bayer sieht sich derzeit mit rund 67.000 Klagen konfrontiert, während bereits über 130.000 Verfahren abgeschlossen wurden.

Analysten zeigen sich optimistisch über die Entwicklung. James Quigley von Goldman Sachs bezeichnete die Unterstützung des Generalstaatsanwalts als bedeutenden Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten abzuschließen. Er geht davon aus, dass die Annahme des Falls durch den Supreme Court nur eine Formsache sei und eine Entscheidung bis Ende Juni 2026 zu erwarten ist. Diese Entscheidung könnte für Bayer einen Wendepunkt darstellen, nachdem das Unternehmen seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 mit erheblichen rechtlichen Herausforderungen und finanziellen Belastungen konfrontiert ist.

CEO Bill Anderson sieht in der aktuellen Situation eine Chance auf Entlastung und betont die Notwendigkeit von Rechtssicherheit für US-Landwirte und Investitionen. Der Kursanstieg der Bayer-Aktie, der seit Jahresbeginn um etwa 75 Prozent gestiegen ist, könnte viele Anleger dazu bewegen, wieder in das Unternehmen zu investieren. Sollte Bayer die rechtlichen Risiken erfolgreich abwenden können, könnte dies als „Gamechanger“ für den Konzern angesehen werden und den Weg für eine nachhaltige Erholung der Aktie ebnen.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 34,40EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.