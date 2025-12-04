Wichtige Termine und Unternehmensnachrichten am 2. Dezember 2025**

**Tagesausblick für den 2. Dezember 2025: Wichtige Termine und Unternehmensnachrichten**

Der wO-Tagesausblick bietet einen kompakten Überblick über die entscheidenden Ereignisse, die den Handelstag prägen werden. Am heutigen Montag stehen in Deutschland mehrere bedeutende Termine an. Um 9:00 Uhr beginnt der Capital Markets Day der Bilfinger SE, der Investoren und Analysten die Möglichkeit bietet, sich über die strategische Ausrichtung und aktuelle Entwicklungen des Unternehmens zu informieren. Um 10:00 Uhr wird der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) die Auftragseingänge für Oktober 2025 veröffentlichen, was wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage der Branche geben könnte.

Auf internationaler Ebene sind ebenfalls mehrere Konjunkturdaten von Bedeutung. In den Niederlanden werden um 6:30 Uhr die Verbraucherpreise für November 2025 vorläufig veröffentlicht. Dies könnte die Inflationserwartungen beeinflussen. Um 8:30 Uhr folgen die BIP-Zahlen für das dritte Quartal 2025 aus Ungarn, die einen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes geben. Um 9:00 Uhr werden die Arbeitslosenzahlen aus Spanien und die vorläufigen Verbraucherpreise aus Österreich veröffentlicht, während um 10:00 Uhr die Arbeitslosenquote aus Italien und um 11:00 Uhr die Arbeitslosenquote sowie die Verbraucherpreise der Eurozone auf der Agenda stehen. Diese Daten sind entscheidend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Stabilität in der Region.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Aktienrückkauf der Bilfinger SE, der am 1. Dezember 2025 bekannt gegeben wurde. Im Zeitraum vom 24. bis 28. November 2025 wurden insgesamt 10.888 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen fanden zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 92,73 und 101,10 Euro statt. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufs am 21. Januar 2025 bereits 624.489 Aktien erworben. Diese Maßnahme könnte das Vertrauen der Investoren stärken und den Aktienkurs positiv beeinflussen.

Die heutigen Ereignisse und Daten sind für Investoren und Marktbeobachter von großer Bedeutung, da sie Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa geben. Die Bilfinger SE wird dabei besonders im Fokus stehen, sowohl aufgrund des Capital Markets Day als auch des laufenden Aktienrückkaufs. Der wO-Tagesausblick hilft dabei, gut informiert in den Handelstag zu starten und die Märkte aufmerksam zu beobachten.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 102,1EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.