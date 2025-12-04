Airbus senkt Lieferziele: Qualitätsprobleme und Zulieferengpässe im Fokus!

Der Hauptgrund für die Anpassung der Lieferziele ist ein Qualitätsproblem bei den Metallpaneelen mehrerer hundert A320-Jets. Diese Paneele, die sich über dem Cockpit und an den vorderen Türen befinden, wiesen fehlerhafte Materialstärken auf. Airbus hat jedoch erklärt, dass das Problem mittlerweile behoben sei und die neuen Paneele sicher sind. Der Defekt wird als "Lieferanten-Qualitätsproblem" klassifiziert und betrifft Teile eines spanischen Zulieferers.

Airbus sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, die zu einer drastischen Reduzierung seiner Lieferziele für 2025 führen. Der Flugzeughersteller hat angekündigt, nur etwa 790 Verkehrsflugzeuge auszuliefern, statt der ursprünglich angestrebten 820. Bis Ende Oktober 2023 wurden bereits 585 Maschinen an Kunden übergeben. Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass die ursprünglichen Ziele noch erreicht werden können.

Zusätzlich zu den Qualitätsproblemen kämpft Airbus seit Jahren mit Engpässen in der Zulieferkette, die sich auf Triebwerke, Kabinenteile und andere Ausrüstungen erstrecken. Vor kurzem warnte das Unternehmen, dass tausende A320-Maschinen ein dringendes Softwareupdate benötigen. Auch die Produktionspläne für die A220-Reihe wurden reduziert, von ursprünglich 14 auf 12 Einheiten pro Monat für das kommende Jahr. Vorstandschef Guillaume Faury bezeichnete die Situation als "Balanceakt zwischen Nachfrage und Angebot".

Trotz dieser Rückschläge hält Airbus an seinen finanziellen Zielen für 2025 fest. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll weiterhin rund 7 Milliarden Euro betragen, und der freie Cashflow vor Kundenfinanzierung bleibt mit etwa 4,5 Milliarden Euro stabil.

Die Aktien von Airbus reagierten auf die Nachrichten zunächst negativ, stiegen jedoch am Mittwoch um 2,4 Prozent auf 195,16 Euro. Analysten von Bernstein Research bewerten die Aktie weiterhin mit "Outperform" und einem Kursziel von 245 Euro. Sie halten die negative Marktreaktion auf die Qualitätsprobleme für übertrieben, da Airbus betont hat, dass die Sicherheit nicht beeinträchtigt sei. Dennoch könnten langfristig Materialermüdungserscheinungen auftreten, die zu Kompensationszahlungen an Kunden führen könnten.

Insgesamt bleibt die Stimmung um Airbus angespannt, insbesondere solange die genauen Auswirkungen der Qualitätsmängel und der Softwareprobleme unklar sind.

