    Inditex übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung trotz warmer Herbsttage!

    Foto: Inditex

    Der spanische Fast-Fashion-Riese Inditex, Eigentümer der Marke Zara, hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro (11,41 Milliarden US-Dollar) erzielt, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Schätzungen lagen bei 9,69 Milliarden Euro. Diese positiven Ergebnisse sind ein Indikator für den Erfolg des Einzelhandels während des wichtigen Black-Friday-Verkaufswochenendes. Im November, der den Beginn des vierten Quartals markiert, stieg der währungsbereinigte Umsatz um 10,6 Prozent, was auf eine starke Nachfrage und eine robuste spanische Wirtschaft zurückzuführen ist.

    Analysten, wie William Woods von Bernstein, heben hervor, dass die starke wirtschaftliche Lage in Spanien, wo Inditex etwa 20 Prozent seines Umsatzes generiert, dem Unternehmen einen zusätzlichen Schub gegeben hat. Trotz eines untypisch warmen Oktobers, der den Verkauf von Herbst- und Wintermode beeinträchtigen könnte, zeigt Inditex ein dynamisches Wachstum. Die währungsbereinigte Wachstumsrate im dritten Quartal lag bei 8,4 Prozent, was im Vergleich zu den vorherigen Monaten eine Beschleunigung darstellt und positive Aussichten für den umsatzstärksten Zeitraum von November bis Januar bietet.

    Trotz der erfreulichen Geschäftszahlen stagnierte der Aktienkurs von Inditex in letzter Zeit, was auf Bedenken der Anleger hinsichtlich einer möglichen Verlangsamung des Umsatzwachstums zurückzuführen ist. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um fast 2 Prozent nachgelassen und wird derzeit mit 48,67 Euro bewertet. In Reaktion auf die aktuellen Zahlen hat die DZ Bank den fairen Aktienwert von Inditex von 54 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger betont, dass die Nachfrage nach Mode weiterhin stark ist und Inditex in der Lage ist, schnell auf Modetrends zu reagieren.

    Insgesamt zeigt Inditex, dass es trotz herausfordernder Marktbedingungen und Wetterfaktoren in der Lage ist, seine Marktposition zu behaupten und profitabel zu wachsen. Die Ergebnisse des Unternehmens sind ein positives Signal für den Einzelhandel und deuten auf eine anhaltende Konsumfreude hin, insbesondere in Spanien.



