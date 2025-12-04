Revolution in der Rüstungsindustrie: Helsing und Schaeffler starten Drohnen-Offensive!

Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Vorstandsvorsitzender von Helsing, betont, dass die deutschen Autozulieferer wie Schaeffler über die notwendige Skalierbarkeit und Expertise verfügen, um eine schnelle und zuverlässige Massenfertigung zu ermöglichen. Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender von Schaeffler, sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt zur Stärkung des Engagements im Verteidigungsbereich und zur Sicherung von Arbeitsplätzen, insbesondere in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen in der Automobilindustrie, die einen der Hauptmärkte von Schaeffler darstellt.

Das Münchner Drohnen-Startup Helsing und der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler haben beim Rüstungsgipfel in Berlin eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel dieser Kooperation ist der Ausbau der Drohnenfertigung von Helsing, um die Produktion von militärischen Drohnen signifikant zu steigern. Helsing plant, bereits im kommenden Jahr zwischen 10.000 und 20.000 Drohnen herzustellen, mit der Möglichkeit, im Ernstfall sogar bis zu 100.000 Drohnen zu produzieren.

Die Zusammenarbeit wird sich auf drei zentrale Bereiche konzentrieren: Schaeffler wird die Herstellung und Beschaffung wichtiger Elektronikkomponenten übernehmen, gemeinsam werden kritische Lieferketten, insbesondere im Hinblick auf Halbleiter und Rohstoffe, abgesichert, und Schaeffler wird Helsing bei der Produktion von Drohnen unterstützen. Die eigentliche Drohnenproduktion bleibt jedoch in den Händen von Helsing.

Die HX-2, die von Helsing entwickelt wird, ist eine Drohne, die in der Lage ist, militärische Ziele auf bis zu 100 Kilometer Reichweite zu bekämpfen. Die Drohne soll durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz gegen elektronische Kriegsführung immun sein.

Die ersten Gespräche zur Kooperation fanden erst vor acht Wochen statt, doch die Partner konnten sich schnell auf eine Zusammenarbeit einigen. Diese Kooperation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktien von Schaeffler am Markt positiv reagieren, mit einem Anstieg von 4,7 Prozent, was auf das gestiegene Interesse an Rüstungsprojekten hinweist.

Insgesamt zeigt die Partnerschaft zwischen Helsing und Schaeffler das Potenzial für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Automobilindustrie und der Verteidigungsbranche, insbesondere in Zeiten, in denen die Nachfrage nach innovativen Technologien im militärischen Sektor steigt.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 7,048EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.