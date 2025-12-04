Ölpreise im Sinkflug: Geopolitische Spannungen belasten den Markt!

Im Kontext der globalen Ölversorgung bleibt die Situation angespannt. Die Ölpreise hatten den November schwach beendet und verzeichneten den vierten Verlustmonat in Folge, hauptsächlich aufgrund von Überangebotsängsten auf dem Weltmarkt. Experten wiesen auf die steigende Fördermenge durch die Opec+ hin, die eine weitere Erhöhung der Produktion im ersten Quartal 2026 ausschloss. Diese Entscheidung wurde auf dem jüngsten Treffen der Opec+ bestätigt.

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel zunächst an die Gewinne des Vortages angeknüpft, drehten jedoch bis zum Nachmittag in die Verlustzone. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um 25 Cent auf 62,92 US-Dollar, während die US-Sorte WTI um 18 Cent auf 59,14 Dollar sank. Die anfängliche Stabilität der Preise wurde durch die Spannungen zwischen den USA und Venezuela unterstützt, da die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt hat. Diese Entwicklungen wurden von Marktbeobachtern genau verfolgt, insbesondere nach der Schließung des Luftraums über Venezuela, was für zusätzliche Verunsicherung sorgte.

Parallel zu den Entwicklungen auf dem Ölmarkt gab es Berichte über einen mutmaßlichen Drohnenangriff auf ein russisches Schiff im Schwarzen Meer, der zu geringen Schäden, aber keinen Verletzten führte. Die Ukraine wies jegliche Verantwortung für den Vorfall zurück und vermutete, dass Russland den Angriff inszeniert haben könnte. Dies geschah vor dem Hintergrund eines anhaltenden Konflikts, in dem die Ukraine wiederholt Ziele in Russland angreift, um die russische Ölindustrie zu stören und die Treibstoffversorgung der russischen Armee zu beeinträchtigen.

Die geopolitischen Spannungen und die Unsicherheiten auf dem Ölmarkt sind weiterhin von großer Bedeutung. Die Märkte beobachten aufmerksam die Entwicklungen in Venezuela sowie die Friedensbemühungen im Ukraine-Konflikt. Trotz der kurzfristigen Preisschwankungen bleibt die langfristige Perspektive für die Ölpreise von den globalen Angebots- und Nachfragedynamiken sowie den geopolitischen Faktoren abhängig. Die Unsicherheiten könnten die Ölpreise auch in Zukunft beeinflussen, während die Opec+ ihre Produktionsstrategien anpasst, um die Marktstabilität zu gewährleisten.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 63,02USD auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.