Siltronic AG: DWS Investment überschreitet 3%-Schwelle der Stimmrechte!

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußertung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Ein besonderer Grund für die Mitteilung ist der Erhalt von Aktiensicherheiten. Der Mitteilungspflichtige, die DWS Investment GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, hat am 26. November 2025 eine Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten.

Am 1. Dezember 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens. Siltronic AG, mit Sitz in München, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 5299003NKV26NNGHHR90.

Die aktuellen Stimmrechtsanteile von DWS Investment GmbH belaufen sich auf 3,11%, bestehend aus 3,03% direkten Stimmrechten und 0,08% aus Instrumenten. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der die Anteile bei 2,54% lagen, zeigt sich ein Anstieg. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Siltronic AG beträgt 30 Millionen.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass DWS Investment GmbH 910.020 Stimmrechte direkt hält, was 3,03% entspricht. Darüber hinaus sind 22.880 Stimmrechte aus einem Rückforderungsanspruch, was 0,08% ausmacht. Die Mitteilung stellt auch klar, dass DWS Investment GmbH weder beherrscht wird noch andere Unternehmen kontrolliert, die Stimmrechte an Siltronic AG halten.

Am 2. Dezember 2025 wurde eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die eine leichte Reduktion der Stimmrechtsanteile auf 3,06% ausweist. Der Anteil der direkten Stimmrechte beträgt nun 2,99%, während die Instrumente unverändert bei 0,08% bleiben. Diese Änderungen sind auf die Anpassungen in den Stimmrechtsbeständen zurückzuführen, die durch den Erhalt von Aktiensicherheiten beeinflusst wurden.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten und bieten Investoren und der Öffentlichkeit Transparenz über die Eigentumsverhältnisse und die Stimmrechtsverteilung innerhalb der Siltronic AG. Diese Informationen sind entscheidend für die Bewertung der Unternehmensführung und der Einflussmöglichkeiten von Aktionären auf die Entscheidungen des Unternehmens.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 50,45EUR auf Lang & Schwarz (04. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.